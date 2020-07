Hyper Scape: come scaricare l'Open Beta gratis su PC, link per il download

Nel corso dell'Ubisoft Forward è stata pubblicata l'Open Beta di Hyper Scape, il battle royale dell'azienda francese che può ora essere scaricato da tutti i giocatori PC.

Se siete tra i fortunati che hanno già giocato la Closed Beta della scorsa settimana, tutto ciò che dovete fare per giocare alla nuova beta è avviare Uplay e aggiornare il gioco all'ultima versione (parliamo di una patch di circa 700MB). In caso contrario, vi basterà aggiungere il gioco alla vostra libreria direttamente dal sito ufficiale del gioco.



Aprite il sito in questione, effettuate l'accesso con il vostro account Ubisoft e cliccate sul grosso tasto arancione con su scritto "Scarica": così facendo il gioco apparirà come per magia nella vostra libreria del client Uplay e potrete avviarne il download senza la necessità di inserire codici o effettuare altri passaggi. In alternativa è possibile riscattare l'Open Beta semplicemente avviando il client Uplay e cliccando sul banner del gioco nella home.

Se non sapete come muovervi nel gioco, potete dare una rapida occhiata alla nostra guida con i consigli per iniziare a giocare ad Hyper Scape.