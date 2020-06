Hyper Scape confermato da Ubisoft: ecco quando verrà svelata la nuova IP

Dopo i numerosi rumor delle ultime ore, Ubisoft ha confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco chiamato Hyper Scape, di cui al momento si sa davvero poco.

La casa francese ha infatti fissato al 2 luglio l'annuncio ufficiale di Hyper Scape, quindi dovremo attendere ancora qualche giorno per scoprire di cosa si tratta realmente, anche se gli ultimi rumor puntano tutti ad uno sparatutto in prima persona battle royale con una profonda integrazione con Twitch. Giornalisti e influencer di tutto il mondo, tra cui il nostro Alessandro Bruni, hanno già avuto modo di trascorrere un po' di tempo su Hyper Scape negli ultimi giorni, ma anche in questo caso dovremo attendere il prossimo 2 luglio per saperne di più.

Nel frattempo, possiamo andare alla ricerca di qualche indizio sul sito ufficiale del progetto, dove si parla di una multinazionale fittizia chiamata Prisma Dimensions, leader mondiale nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi. "Qui a Prisma, progettiamo importanti connessioni che influenzano tutto il mondo e promuovono lo sviluppo. Creiamo nuove frontiere che nutrono, istruiscono e connettono le persone. Creiamo tecnologie che superano i limiti di questo mondo e offrono una via di fuga verso nuove dimensioni. E lo facciamo per voi. La nostra missione è fornirvi opportunità uniche per crescere e prosperare nel mondo iperconnesso di oggi. Un mondo dalle opportunità illimitate. Un mondo che attende solo di essere scoperto da voi".

Da quanto è possibile leggere, sembra che questa multinazionale abbia creato una simulazione chiamata Hyper Scape, dove è possibile "scendere tra le luminose strade della prima città virtuale del mondo, Neo Arcadia" per prendere parte assieme ad altri sfidanti alla "Corsa alla Corona".