Hyper Scape ha una data di lancio per PS4, Xbox One e PC: trailer della Stagione 1

Mentre prosegue l'Open Beta di Hyper Scape, Ubisoft ha annunciato che il suo battle royale free-to-play verrà pubblicato ufficialmente il prossimo 11 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, lo stesso giorno in cui prenderà il via la Stagione 1.

Come ringraziamento per la grande partecipazione da parte dei videogiocatori durante il periodo della Beta, Ubisoft ha preparato un evento speciale per il weekend. Coloro che giocheranno l'Open Beta per almeno un'ora o guarderanno almeno un'ora di contenuti su Twitch sui canali dei partner selezionati riceveranno 600 Bitcorone da riscattare al day-one dell'11 agosto. L'evento è già cominciato e proseguirà fino alla chiusura dell'Open Beta fissato per le 08:59 del 3 agosto.

L'11 agosto, oltre che del gioco, segnerà anche il debutto della Stagione 1 e l'inizio della storia di Hyper Scape: oltre ad una linea narrativa (un mistero che i giocatori dovranno risolvere), ci saranno anche una nuova pistola a medio raggio (Dragonfly), un nuovo hack (Magnet, che potrà essere usato per intrappolare gli avversari), nuove modalità a tempo limitato. Non mancherà un Pass Battaglia da 100 livelli a pagamento (950 Bitcorone) affiancato da un Pass Gratuito con meno oggetti sbloccabili. La Stagione 1 comprenderà un totale di 11 armi e 11 hack. Oltre alle modalità Solo e Corsa alla Corona a Squadre, sono previste ulteriori modalità di gioco a tempo limitato. Dato che Hyper Scape supporta il cross-play e la cross-progression, gli utenti che hanno giocato alla Beta su PC saranno liberi di importare gli oggetti conquistati su console, sia PS4 che Xbox One.

L'annuncio del lancio di Hyper Scape e della Stagione 1 è stato accompagnato dal trailer che potete visionare in apertura di notizia. Buona visione!