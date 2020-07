Hyper Scape: c'è anche un po' d'Italia nella colonna sonora ufficiale

Nonostante la chiusura della beta, continuano ad emergere nuove ed interessanti informazioni su Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft che nel breve weekend di prova ha appassionato molti giocatori. Le ultime informazioni riguardano nello specifico la colonna sonora, la quale include anche un brano di un produttore italiano.

Spostandosi nell'enorme lobby del gioco, attraverso la quale si possono accedere a vari menu e far partire un match, è possibile ascoltare in maniera casuale numerosi brani tra i quali c'è anche First Steps di Gazz, prodotta dall'etichetta discografica italiana che prende il nome di Electric Wave. Nel caso in cui foste curiosi di ascoltare il brano, che magari avete già avuto modo di sentire nel corso del test tecnico degli ultimi giorni, vi invitiamo ad ascoltarlo su Spotify.

In attesa che vengano svelati in maniera ufficiale tutti i brani che compongono la colonna sonora ufficiale, vi ricordiamo che all'Ubisoft Forward si tornerà a parlare di Hyper Scape, il consiglio è quindi quello di seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 21:00 di domenica prossima, 12 luglio 2020.

Sapevate che i progressi del pass della beta di Hyper Scape verranno mantenuti nella versione finale?