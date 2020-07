Hyper Scape: tutto quello che c'è da sapere sul battle royale di Ubisoft

A pochi giorni dall'annuncio, Ubisoft ha lanciato a sorpresa la beta chiusa di Hyper Scape, il nuovo particolare battle royale che punta molto sulla sua integrazione con Twitch, attraverso la quale gli spettatori degli streamer possono influire in maniera sensibile sull'esito dei match.

Se siete curiosi di scoprire maggiori informazioni su questo sparatutto con visuale in soggettiva, non potete perdervi il nuovo video appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye. Nel video potete apprendere numerosi dettagli sul gioco come la storia che fa da sfondo ai match e tutte le principali meccaniche di gameplay, come la possibilità di raccogliere più armi dello stesso tipo per potenziare quelle presenti nel proprio inventario. Nel video è anche stato approfondito il tool che permette agli spettatori Twitch di interagire con il proprio streamer preferito, decidendo come favorirlo o mettergli i bastoni tra le ruote in momenti specifici della partita.

