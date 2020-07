Hyper Scape, guida: elenco di tutti gli Hack e i loro effetti

Avete appena iniziato a giocare la beta di Hyper Scape, il nuovo battle royale targato Ubisoft, e non sapete a cosa servono i vari Hack? Nessun problema, poiché in questa breve guida vi spiegheremo nel dettaglio la funzione di ogni singola abilità presente nel gioco.

Rivelazione

Con l'utilizzo di questa abilità è possibile rivelare la posizione dei nemici nascosti davanti al proprio personaggio. L'area d'effetto di questo hack è piuttosto limitata e chi viene segnalato ne è perfettamente consapevole grazie ad un avviso a schermo.

Invisibilità

Questo Hack è incredibilmente utile per i giocatori che hanno bisogno di un modo per scappare nelle situazioni più difficili e, perché no, per giocare furtivamente e restare in vita fino alle fasi finali della partita. Sfruttando al meglio questo Hack potreste completare senza particolari problemi alcune delle sfide giornaliere e settimanali legate alla sopravvivenza.

Mina

All'attivazione della Mina viene posizionato un esplosivo con un preciso raggio d'azione: i nemici che finiscono in quell'area attivano la mina che inizierà a seguirli per poi esplodere e infliggergli un bel po' di danni. Fortunatamente la mina si può contrastare e colpendola ripetutamente con un'arma è possibile distruggerla prima che raggiunga il suo obiettivo.

Muro

Il Muro è un ottimo Hack per chi vuole infastidire i giocatori o disturbare i cecchini in lontananza. Attivando questo Hack si evoca un enorme muro digitale che può essere anche utilizzato ai piedi del proprio personaggio per raggiungere più agilmente i luoghi sopraelevati. Che sia il vostro muro o quello evocato da altri, sappiate che è possibile distruggerlo a colpi di arma da fuoco.

Guarigione

Grazie all'Hack Guarigione si posiziona un segnale a terra che velocizza il recupero della salute per chiunque si trovi nel suo raggio d'azione. Durante un conflitto a fuoco può quindi essere piazzato per avere un leggero vantaggio sul nemico, dal momento che potrete tamponare leggermente i danni subiti.

Scudo

Abilitando l'Hack Scudo si aumenta per una manciata di secondi la resistenza ai danni, rendendo quasi indistruttibile la pelle del proprio personaggio. Quando si prova a colpire un nemico con Scudo attivato, si nota che al posto dei classici numeri che segnalano il quantitativo di danni inflitti c'è un piccolo scudo azzurro.

Sfera

Con questo folle Hack il personaggio entra in una grossa sfera che può rimbalzare da una parte all'altra della mappa e può essere utilizzata sia per semplificare gli spostamenti che per fuggire da uno scontro, dal momento che la sfera protegge anche dai danni in arrivo.

Teletrasporto

Teletrasporto è uno degli Hack più utili e consiste in un rapido scatto che permette al giocatore di spostarsi in avanti di svariati metri. Grazie ad un'abilità di questo tipo potete non solo confondere il nemico durante uno scontro, ma anche fuggire più agilmente e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili con un semplice salto doppio.

Schianto

All'attivazione di Schianto, il giocatore effettua un balzo in aria per poi catapultarsi verso il pavimento scatenando un'onda d'urto in grado di scagliare in aria i nemici, senza però infliggergli alcun danno. L'utilizzo di Schianto può risultare utile anche per raggiungere luoghi elevati e per farsi un'idea della posizione dei nemici durante un conflitto a fuoco, così da balzare sui nemici e magari farli cadere giù da un tetto.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per iniziare a giocare la beta di Hyper Scape?