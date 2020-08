Hyper Scape: il Pacchetto Fulmine è disponibile gratis con il PS Plus

Sony continua ad accaparrarsi contenuti esclusivi per i titoli free to play che arrivano anche sulle sue console e al lancio di Hyper Scape è già disponibile un pacchetto gratuito per i soli abbonati al PlayStation Plus.

Se disponete quindi di un abbonamento attivo al servizio, vi basterà visitare la pagina ufficiale del Pacchetto Lightspeed sul PlayStation Store per aggiungerlo senza costi aggiuntivi al carrello ed ampliare la vostra collezione di skin nel battle royale targato Ubisoft. All'interno del pacchetto è infatti possibile trovare la campionessa Cruze in versione Fulmine e la mimetica Fulmine per l'arma Komodo.

Se siete in possesso di più piattaforme, sappiate che il gioco supporta il cross-save e il cross-play proprio come Fortnite, Dauntless e altri titoli di questo tipo ed è quindi possibile sbloccare questi contenuti su PS4 e poi utilizzarli su PC e Xbox One. L'unico requisito fondamentale prima di procedere all'utilizzo di queste skin su piattaforme diverse da quella Sony è di avviare almeno una volta il gioco su PS4 dopo aver riscattato il pacchetto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i link al download di Hyper Scape su PC, PlayStation 4 e Xbox One oltre a tutti i dettagli sullo Starter Pack.