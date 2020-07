Hyper Scape: giochiamo in diretta il Battle Royale di Ubisoft, seguiteci su Twitch!

Come promesso, Ubisoft ha dato ufficialmente il via al reveal del suo nuovo Battle Royale, Hyper Scape. Per svelare le peculiarità del suo gioco, la casa francese ha deciso di affidarsi agli streamer di Twitch, che nelle prossime ore trasmetteranno il gameplay per tutti gli spettatori interessati.

Il nostro Alessandro Bruni ha già avuto modo di provarlo nei giorni scorsi, e ovviamente anche lui si unirà alla festa, assieme a Francesco Fossetti, per mostrarvi Hyper Scape per la prima volta. Li troverete sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 19:00, per una diretta che andrà avanti per ben tre ore fino alle 22:00. Si replicherà anche domani 3 luglio, per un nuovo appuntamento dalle 17:00 alle 19:00. Sarete inoltre felici di sapere che saranno attivi i Twitch Drop, che forniranno ai più fortunati la possibilità di unirsi al Technical Test di Hyper Scape, per cui non avete scuse per non unirvi a noi!

La premessa narrativa dl battle royale è legata alla multinazionale fittizia Prisma Dimensions, leader mondiale nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi, e responsabile della creazione di una simulazione chiamata Hyper Scape, che consente di scendere tra "le luminose strade della prima città virtuale del mondo, Neo Arcadia" per prendere parte assieme ad altri sfidanti alla "Corsa alla Corona".