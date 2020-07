Hyper Scape: all'Ubisoft Forward è stata annunciata l'open beta, gratis da ora

Come promesso da Ubisoft qualche giorno fa sui canali social ufficiali, anche Hyper Scape è salito sul palco digitale dell'Ubisoft Forward per mostrare al pubblico alcune novità.

Nel corso della conferenza il gioco è tornato a mostrarsi con un nuovo filmato in computer grafica che ci introduce alla storia, segnale del fatto che il team di sviluppo vuole dare un background preciso agli scontri vissuti nell'arena digitale del battle royale. I combattimenti dello sparatutto non sono infatti reali, ma una sorta di passatempo per "ricchi" vissuti in un ambiente digitale, ovvero Neo Arcadia. Conclusosi il filmato in CG, è poi partito un secondo video in cui gli stessi sviluppatori hanno parlato delle principali caratteristiche del gioco, ormai note a chi ha avuto la fortuna di giocare la Closed Beta su PC la scorsa settimana.

Il filmato ha anche presentato un nuovo Hack, una nuova arma e un secondo Pass Battaglia completamente gratuito. Tutti questi contenuti sono disponibili da ora nell'open beta, la quale può essere giocata da chiunque su PC.

Vi ricordiamo che l'uscita di Hyper Scape è prevista entro l'estate su PlayStation 4, Xbox One e PC in forma gratuita, dal momento che si tratta di un free to play con microtransazioni che permettono di acquistare esclusivamente oggetti per la personalizzazione.