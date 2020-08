Hyper Scape, Video Recensione in 4K: il battle royale gratis è un successo?

Il panorama dei battle royale free to play è pronto ad accogliere un nuovo protagonista. Mentre Fortnite: Battaglia Reale continua a registrare incredibili successi ed Apex Legends consolida la propria community, Ubisoft propone la propria reinterpretazione del format videoludico.

Dopo una sessione di Beta volta a far testare il titolo al pubblico, la software house francese ha infatti reso Hyper Scape disponibile su PS4, Xbox One e PC. Riscattabile in maniera completamente gratuita, la produzione cala i giocatori in un distopico 2054, nel cuore di un futuro dominato da estreme disparità sociali e da atmosfere dal respiro cybperpunk. In questo contesto si svolge la "Corsa alla Corona", una competizione digitale che promette ai vincitori la possibilità di conquistarsi fama e denaro. Ma qual è la formula di gameplay associata da Ubisoft a questa cornice narrativa?

Per scoprire tutti i dettagli sulla produzione del colosso francese, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra Recensione di Hyper Scape, a cura di Raffaella Mattei Cattani. Ovviamente, come ormai da tradizione, non poteva però mancare anche la Video Recensione dedicata, disponibile in risoluzione 4K. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, non ci resta che augurarvi una buona visione!