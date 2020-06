Hyper Sports R di Konami è stato cancellato, ufficiale

Konami ha annunciato di aver cancellato Hyper Sports R per Nintendo Switch. Annunciato all'E3 2018, il gioco non è più in fase di sviluppo e attualmente non ci sono piani per una pubblicazione futura.

Il publisher fa sapere che il team ha lavorato duramente al progetto per molti anni ma dopo attente considerazioni Konami ha deciso di interrompere lo sviluppo e bloccare definitivamente i lavori. Il publisher si scusa per coloro che attendevano il gioco e assicura che sono in cantiere tanti nuovi titoli per tutte le principali piattaforme.

I motivi alla base di questa scelta non sono chiari, Konami ha parlato genericamente di "varie circostante che hanno portato a questo epilogo" senza però scendere nel dettaglio. Hyper Sports R era una raccolta di minigiochi a tema sportivo per Nintendo Switch che avrebbe dovuto seguire il filone dei vari Wii Sports e dei giochi multieventi come Mario & Sonici ai Giochi Olimpici.

Dopo una prima apparizione alla fiera di Los Angeles due anni fa il gioco è rapidamente scomparso dai riflettori e arriva ora la conferma della cancellazione ufficiale.