Hypercharge Unboxed come God of War: la tossicità dei giocatori colpisce il piccolo team

Dopo aver assistito ai gravissimi casi di molestie virtuali ai danni di alcune sviluppatrici di God of War Ragnarok, ecco che si torna a parlare di tossicità e atteggiamenti scorretti da parte dei videogiocatori nei confronti delle software house.

Il protagonista della vicenda è Joe, uno dei pochissimi membri del team di sviluppo di Hypercharge Unboxed, uno sparatutto in prima e terza persona già disponibile su alcune piattaforme e in dirittura d'arrivo anche sulle console di casa Microsoft. Probabilmente grazie al risalto delle vicende legate a God of War Ragnarok, il community manager e PR del team ha colto l'occasione per sfogare tutta la sua frustrazione nei confronti di quella parte della community più tossica. Attraverso un comunicato e un breve video in cui l'uomo è evidentemente commosso e frustrato, viene sottolineato come alcuni atteggiamenti dei videogiocatori abbiano un impatto sensibile sull'umore di chi lavora ad un gioco. In questo caso i membri di Digital Cybercherries non sono scesi nel dettaglio, ma sembrerebbe che qualcuno abbia insistentemente chiesto la data d'uscita dello shooter su Xbox One e Series X|S, arrivando ad insultare e a minacciare di morte gli sviluppatori per via dell'assenza di comunicazioni in tal senso. Una serie di tweet parlano anche dello stato mentale di Joe, che sembrerebbe aver sofferto di attacchi di panico, insonnia e problemi d'ansia a causa di questi comportamenti.

Fortunatamente c'è anche un'altra faccia del mondo videoludico fatta di persone che supportano gli sviluppatori, rispettano il loro lavoro e sono disposti ad attendere con pazienza i loro prodotti affinché possano arrivare sul mercato completi e senza crunch time. Lo stesso PR di Hypercharge Unboxed si è commosso nel vedere un simile supporto al team e ha pubblicamente ringraziato i fan con un altro messaggio.

Insomma, per l'ennesima volta si sta parlando di un argomento molto delicato che si spera possa in qualche modo educare l'utenza ad avere un maggiore rispetto nei confronti di chi lavora duramente per creare prodotti che possano intrattenerli. A tal proposito, vi invitiamo a dare uno sguardo al comunicato di Sony Santa Monica in seguito ai casi di molestie alle sviluppatrici di God of War Ragnarok.