Hypercharge Unboxed: il nuovo trailer conferma l'arrivo su PS4 e PS5

Tra i primi titoli mostrati al Future Games Show, uno degli eventi principali della Gamescom 2022, troviamo anche il chiacchieratissimo Hypercharge Unboxed. Il gioco a base di soldatini giocattolo, giunto alla ribalta per alcune polemiche, è tornato a mostrarsi con un piccolo annuncio.

Lo sparatutto in prima/terza persona in cui potremo controllare un giocattolo personalizzabile non solo è protagonista di un breve filmato di gameplay, ma anche dell'annuncio dell'arrivo sulle console della famiglia PlayStation. Fino ad oggi, l'unica versione confermata per i primi mesi del 2023 era quella Xbox One e Xbox Series X|S, ma ora è stato confermato che lo shooter approderà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco proporrà sia una componente competitiva PvP che una serie di modalità cooperative in stile Left 4 Dead, nelle quali i giocatori dovranno affrontare numerosi avversari e pericolosissimi boss.

Sul sito ufficiale è già possibile registrarsi per ricevere le nuove informazioni su Hypercharge Unboxed, che vi ricordiamo è già disponibile all'acquisto sia su PC (tramite Steam) che sull'eShop di Nintendo Switch. Purtroppo non sappiamo se la versione che approderà sulle console Sony e Microsoft sarà identica a quelle già sul mercato o se vanterà anche contenuti aggiuntivi.