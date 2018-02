Hyperdimension Neptunia Re Birth 1+ annunciato per PlayStation 4

ha annunciatoper, il remaster del primo capitolo di Hyperdimension Neptunia riproposto sucon una nuova riedizione. Ulteriori dettagli sul gioco arriveranno nel prossimo numero di Dengeki PlayStation.

Al momento, dunque, non disponiamo di particolari informazioni su Hyperdimension Neptunia Re Birth 1+, a parte il fatto che si tratta di un nuovo remaster del primo capitolo di Hyperdimension Neptunia in arrivo su PlayStation 4. Non è chiaro se il titolo includerà nuovi contenuti inediti, ma con ogni probabilità presenterà diverse migliorie sul piano tecnico e grafico.

Per conoscere ulteriori dettagli sul gioco non rimane che attendere il prossimo numero di Dengeki PlayStation.