Hyperkin presenta Ultra Game Boy al CES di Las Vegas

Game Boy Classic Mini potrebbe uscire quest'anno, secondo alcuni rumor, nell'attesa però la compagnia americanaha presentato al CES di Las Vegas(nome provvisorio), retroconsole portatile compatibile con tutti i giochi della prima console portatile Nintendo.

Ultra Game Boy presenta una scocca realizzata interamente in alluminio, schermo LCD retroilluminato, batteria ricaricabile al litio capace di garantire autonomia fino a sei ore di gioco continuato, ingresso USB Type-C e doppio altoparlante stereo.

La console sarà compatibile con tutti i giochi usciti per il primo Game Boy e probabilmente con quelli per Game Boy Color, mentre le cartucce GBA non saranno supportate. Il nome verrà probabilmente modificato per non incorrere in problemi legali con la casa di Kyoto, il lancio di Ultra Game Boy è previsto per l'estate 2018 in Nord America ad un prezzo consigliato di poco inferiore ai 100 dollari.