Hyperkin realizza il prototipo di un Nintendo 64 portatile con schermo integrato

, Account Manager di, ha pubblicato le foto di un prototipo di un Nintendo 64 portatile realizzato dalla nota compagnia produttrice di accessori. Sebbene non sia completo, il progetto sembra già funzionante ed è dotato di slot per le cartucce e schermo integrato.

Navos-Moral fa sapere che si tratta di un progetto interno alla compagnia, le immagini sono state diffuse con l'obiettivo di spingere l'azienda a continuare lo sviluppo dl prodotto dopo aver toccato con mano l'entusiasmo della community.

Nintendo 64 Mini si trova attualmente al 38esimo posto nella lista delle priorità dell'azienda, Hyperkin da parte sua ha commentato la vicenda confermando l'esistenza del prodotto, il quale però non entrerà mai in produzione per ovvi motivi, ovvero la mancanza di accordi di licenza con Nintendo. La società ha anche denunciato Ramon Navos-Moral per violazione degli accordi di non divulgazione, avendo rivelato l'esistenza di un progetto interno non destinato al pubblico.