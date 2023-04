Hyperviolent: mostri dallo spazio e tanta nostalgia nell'FPS vecchia scuola

C'è un nuovo sparatutto sci-fi nel già ricco catalogo di giochi targati Fulqrum: si chiama Hyperviolent e promette di pizzicare le corde della nostalgia dei patiti di FPS 'vecchia scuola'.

Realizzato da Terminist Arcade sotto l'egida di Fulqrum Publishing, Hyperviolent attinge a piene mani dai grandi classici del genere come DOOM, Quake, Wolfenstein e System Shock per calarci nei panni di un esploratore spaziale ritrovatosi, suo malgrado, su un asteroide minerario infestato da creature deformi e mostri d'ogni sorta.

Intrappolato su questa roccia spaziale alla deriva nel vuoto siderale, il nostro povero alter-ego deve fare appello a tutto il suo coraggio per avere la meglio sugli abomini di carne e sangue che infestano l'installazione mineraria.

Nel corso dell'avventura è possibile sbloccare tutta una serie di equipaggiamenti e trasformare gli strumenti minerari in devastanti armi, per poi esplorare l'ambientazione a bordo di veicoli che garantiscono l'accesso ad aree segrete della mappa: sta quindi gli utenti capire fino a dove spingersi per correre rischi nella ricerca dei potenziamenti più rari e dell'arsenale più adatto al proprio stile di gioco.

Hyperviolent è disponibile in Early Access su PC. Fino alle ore 19:00 è possibile acquistare lo sparatutto vecchia scuola di Terminist Arcade e Fulqurm Publishing a 13,49 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino abituale. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo FPS in pixel art dopo aver dato un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia.