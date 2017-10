HyperX a Lucca Comics nel Padiglione Everyeye: sfide, meet & greet e gadget!

HyperX sarà a Lucca Comics & Games 2017! All'interno delsarà presente con uno stand ricchissimo con tantissime proposte e attività per i videogiocatori e gli appassionati di eSports.

Lo stand di HyperX offrirà tante postazioni di gioco per vivere un'esperienza da vero Pro Player, i giocatori potranno confrontarsi con gli esperti di APH Gaming, ricevere consigli e suggerimenti, inoltre sarà possibile osservare in azione alcuni team eSports per approfondire le meccaniche legate al gaming competitivo ad altissimi livelli. Lo stand ospiterà i giochi competitivi più popolari come Overwatch, League of Legends, Hearthstone Heroes of Warcraft, Counter-Strike GO e Playerunknown's Battlegrounds.

Non mancheranno Influencer e Webstar tra cui Nisha e Latte & Paperelle, i quali saranno presenti in fiera (Padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato, Stand HyperX) e online, con trasmessioni insieme alla community in onda sul canale Twitch di HyperX. Gli ospiti si intratteranno inoltre in attività con il pubblico presente, come sfide uno contro uno, lezioni dedicate ad aspetti specifici e mett & greet. Spazio anche al cosplayer a tema videoludico, con attività dedicate a tutti i giocatori in costume, e non solo ovviamente.

Presente anche lo spazio shop targato AK Informatica, con accessori e periferiche targate HyperX disponibili per la prova e l'acquisto. L'appuntamento è quindi dall'1 al 5 novembre a Lucca Comics & Games 2017, Stand HyperX all'interno del Padiglione Everyeye.it! Vi aspettiamo!