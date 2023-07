Zelda si tinge di nostalgia: fan crea un GameCube a tema Tears of the Kingdom

Prendendo spunto dal modello di Switch OLED in edizione limitata a tema Zelda Tears of the Kingdom, il redditor TheJinxx ha modificato la scocca del GameCube per 'avvicinare' la console nintendiana alle atmosfere dell'ultimo capolavoro free roaming di Eiji Aonuma.

Proprio come la versione a tema Zelda TOTK di Switch OLED, anche il 'cubetto delle meraviglie' dell'utente di Reddit vanta una scocca con serigrafie e dettagli dorati che rimandano alle atmosfere e all'iconografia del regno di Hyrule.

Oltre al design della console, il redditor ha modificato pure la scocca del controller, anche qui con dettagli che riprendono le serigrafie dorate ispirate alla dimensione fantasy di Zelda Tears of the Kingdom. Cosa ne pensate di questo progetto amatoriale?

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulla creatività al potere in Zelda Tears of the Kingdom a cura di Giulia Martino, con tantissimi spunti di riflessione sulle poliedriche abilità di Link e un'analisi approfondita sull'approccio adottato dal team al seguito di Aonuma per dare forma al gameplay emergente su cui si basa l'enorme impalcatura ludica e contenutistica dell'esclusiva Switch.