Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è in offerta a soli 32 euro

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è un videogioco d'azione sviluppato da Omega Force e pubblicato nel 2020 da Nintendo per Nintendo Switch, sequel di Hyrule Warriors, è ambientato cent'anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il gioco mescola il gameplay hack-and-slash del franchise Dynasty Warriors di Koei Tecmo con i personaggi, i luoghi e altri elementi della serie The Legend of Zelda di Nintendo, l'azione di gioco prevede principalmente di affrontare battaglie contro i nemici, completare obiettivi e intraprendere azioni strategiche come catturare basi e comandare truppe.

