Hyrule Warriors L'Era della Calamità: prequel di Breath of the Wild a 4 milioni di copie

Con la pubblicazione del Pass Espansioni di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, l'Action in stile musou che ripercorre le vicende antecedenti a The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha trovato nuovo slancio.

A suggerirlo, sono gli ultimi dati di vendita diffusi da Koei Tecmo, che segnala con soddisfazione il raggiungimento del traguardo di ben 4 milioni di copie distribuite per l'esclusiva Nintendo Switch. Secondo quanto riferito dal publisher giapponese, la scorsa primavera Hyrule Warriors: L'Era della Calamità contava su 3,7 milioni di copie distribuite. Di conseguenza, da allora, il titolo ha raggiunto le console di oltre 300.000 videogiocatori aggiuntivi, che hanno deciso di esplorare la produzione a diversi mesi di distanza dal Day One, risalente all'ormai lontano novembre del 2020.



Un risultato sicuramente interessante, a maggior ragione per una produzione dal marcato stile Musou: un genere tradizionalmente molto vicino ai gusti del pubblico giapponese, ma meno affermato in Europa o in Nord America. Grazie al traino offerto da un'IP del calibro di The Legend of Zelda e, ancor di più, dallo straordinario successo riscosso negli anni da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'ultima incarnazione della serie "Warriors" di Koei Tecmo ha dunque conquistato l'apprezzamento di un'ampia fascia di pubblico.