Hyrule Warriors L'Era della Calamità: Pruna e Lovley tra le novità del secondo DLC

Tra le novità mostrate in occasione del Nintendo Direct di questa sera, l'azienda giapponese ha svelato alcune delle novità in arrivo con il secondo DLC di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità.

Il prossimo contenuto a pagamento di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità prende il nome di "Volume 2 - Il Guardiano dei Ricordi" e introduce una corposa serie di aggiunte per il musou che funge da prequel a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La principale novità del DLC consiste nell'aggiunta di tre nuovi personaggi giocabili dei quali sono stati svelati solo ed esclusivamente due, ovvero Pruna e Rovley. ciascuno con le proprie abilità uniche con le quali eliminare orde di nemici in battaglia.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti inclusi nel Volume 2:

Nuove Storie: "In Soccorso di Calbarico", "La Battaglia di Goponga" e altre

Nuovi livelli: "Arena" e altri

Nuovi personaggi: "Pruna", "Rovley" e un altro la cui identità è ancora segreta

Nuove azioni per i personaggi esistenti

Come svelato nel trailer, il Volume 2 - Il Guardiano dei Ricordi di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità sarà disponibile esclusivamente sull'eShop di Nintendo Switch a partire dal prossimo 29 ottobre 2021.

