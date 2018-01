Durante il Mini Direct dell'11 gennaio, Nintendo ha annunciatoper Switch. Dopo essere uscito su Wii U e 3DS, il musou ambientato nell'universo diarriverà anche sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Hyrule Warriors Definitive Edition includerà tutti i contenuti del gioco originale, le mappe e i personaggi extra pubblicati come DLC su Wii U, inoltre questa edizione includerà costumi per Link e Zelda basati sugli outfit visti in The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Il gioco uscirà in primavera su Nintendo eShop e in formato retail, la data di lancio non è stata ancora resa nota, il trailer di annuncio è visibile in calce alla notizia.