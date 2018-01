Hyrule Warriors Definitive Edition: disponibili nuovi screenshot

Tra i giochi annunciati nel corso del Nintendo Direct Mini di pochi giorni fa, c'era anche, riedizione del musou già uscito sunel 2014.

Alcune immagini (oltre al trailer) vennero già condivise contestualmente all'annuncio, ma quest'oggi ne sono state pubblicate di nuove (che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia) nelle quali è anche possibile dare un'occhiata alla modalità split-screen e alla schermata di selezione del personaggio.

Hyrule Warriors: Definitive Edition è atteso in primavera su Nintendo Switch e comprenderà tutti i contenuti del gioco originale, le mappe e i personaggi extra pubblicati in passato sotto forma di contenuti scaricabili, oltre a costumi inediti per Link e Zelda basati su quelli visti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.