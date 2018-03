Hyrule Warriors: Definitive Edition: il musou per Switch si mostra in un nuovo trailer

Nella giornata odierna,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad, musou atteso in esclusiva per Nintendo Switch, in arrivo il 23 marzo in Giappone e durante la stagione primaverile sul mercato occidentale.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette di avere una panoramica generale sulle caratteristiche del gioco. Come saprete, si tratta della versione remastered del musou uscito dapprima su Wii U nel 2014, e poi sbarcato su 3DS l'anno seguente. Nella sua edizione per Switch, Hyrule Warriors: Definitive Edition presenterà un comparto visivo migliorato, nonché tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi pubblicati per il titolo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Hyrule Warriors: Definitive Edition uscirà in Giappone il 23 marzo, mentre arriverà in Europa durante la primavera.