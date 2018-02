hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di, riedizione del titolo omonimo uscito nel 2014 su Wii U e l'anno successivo su 3DS, ora pronto a sbarcare anche su Switch.

Il nuovo video introduce i personaggi di Toon Link, Tetra, Medili e King Daphne. Hyrule Warriors Definitive Edition presenterà un comparto tecnico migliorato, oltre a introdurre tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi già pubblicati nelle altre edizioni del gioco.

Hyrule Warriors Definitive Edition uscirà il 22 marzo in Giappone e arriverà in Occidente durante la primavera, la data di uscita per Europa e Nord America non è ancora stata resa nota.