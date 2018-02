Hyrule Warriors Definitive Edition: il nuovo trailer introduce i personaggi del gioco

Nelle scorse oreha pubblicato il primo video della serie dedicata ai personaggi di, riedizione del titolo musou in arrivo sue annunciata nel corso del recente Nintendo Direct Mini

Per l'occasione, ci vengono presentati l'eroe Link, la principessa del Regno di Hyrule Zelda, la guardia del corpo Impa, Linkla, Lana, Volga, Wizzro e Cia. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Hyrule Warriors: Definitive Edition verrà pubblicato su Nintendo Switch in Giappone il 22 marzo, mentre in Occidente nel corso della primavera, in una data ancora da annunciare. Nel titolo saranno presenti 29 personaggi giocabili, tra i quali spiccano Link e Zelda ispirati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Secondo le ultime informazioni condivise da Famitsu, lo sviluppo del titolo è quasi completo, pertanto a breve entrerà in fase gold.