Hyrule Warriors Definitive Edition: il nuovo trailer mostra Marin, Tingle e Skull Kid

hanno pubblicato un nuovo trailer di, versione aggiornata del titolo omonimo uscito su Wii U e 3DS, in arrivo durante la primavera su Switch.

Il trailer mostra alcuni dei personaggi giocabili di Hyrule Warriors, tra cui Sheik, Darunia, Ruto, Young Link, Tingle, Skull Kid e Marin, oltre ai già confermati Link, Zelda, Impa, Lana, Linkle, Wizzro, Cia e Volga.

Ricordiamo che il gioco godrà di un comparto tecnico migliorato, controlli ottimizzati per i Joy-Con e includerà tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi già pubblicati sulle altre piattaforme. Hyrule Warriors Definitive Edition uscirà il 22 marzo in Giappone e arriverà in Occidente durante la primavera.