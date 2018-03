ha approfittato del Direct dell'8 marzo per annunciare la data di uscita europea di. La riedizione del gioco sarà disponibile in Europa dal prossimo 18 maggio, in formato retail e digitale.

Hyrule Warriors Definitive Edition includerà tutti i contenuti già pubblicati su 3DS e Switch, il gioco presenterà anche un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo riprogettato per i Joy-Con.

Una buona occasione per vivere l'universo di Hyrule Warriors su Nintendo Switch, con quella che si presenta come l'edizione definitiva del musou targato Nintendo e Koei-Tecmo.