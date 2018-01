Hyrule Warriors: Definitive Edition si mostra in un primo trailer ricco di azione

Quest'oggiha pubblicato il primo trailer di, riedizione perdel titolo già uscito nel 2014 su

Il filmato mostra fin da subito i nuovi costumi per Link e Zelda ispirati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, per poi proseguire con tantissime scene di combattimento che coinvolgono i personaggi che i fan hanno già imparato a conoscere nelle altre edizioni del gioco. Lo trovate in cima alla notizia, buona visione!

Hyrule Warriors: Definitive Edition è stato annunciato nel corso del recente Nintendo Direct Mini, e verrà pubblicato il 22 marzo 2018 in Giappone esclusivamente su Nintendo Switch. In Occidente, invece, arriverà in una non meglio precisata data della prossima primavera. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati diversi screenshot che, oltre ai nuovi costumi, permettono di dare un'occhiata alla modalità split-screen e alla schermata di selezione dei personaggi.