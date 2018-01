Hyrule Warriors Definitive Edition: lo sviluppo è completo al 95%, ecco nuove immagini

Nell'ultimo numero di Famitsu è apparso un coverage dedicato a, titolo annunciato nel corso dell'ultimo Nintendo Direct Mini

Abbiamo così scoperto che lo sviluppo del gioco è ormai completo al 95%, il che non stupisce più di tanto, dal momento che l'uscita giapponese, fissata per il 22 marzo 2018, si avvicina sempre di più. Sono poi state confermate molte delle informazioni che erano già in nostro possesso. Saranno 29 i personaggi giocabili e saranno comprese funzionalità già presenti in Hyrule Warriors per Wii U (la Challenge Mode) e in Hyrule Warriors Legends per 3DS (la possibilità di passare da un personaggio all'altro sul campo di battaglia).

Il produttore Yosuke Hayashi ha dichiarato: "Il titolo includerà sia Hyrule Warriors che Hyrule Warriors Legends e avrà contenuti aggiuntivi. Abbiamo modificato il gioco per Nintendo Switch, portato la risoluzione a Full HD e applicato alcuni bilanciamenti che lo renderanno più semplice da giocare. Inoltre, comprenderà i costumi di Breath of the Wild e il supporto ai Joy-Con".

Per l'occasione, sono anche stati rilasciati nuovi screenshot che potete ammirare nella galleria in calce. Hyrule Warriors: Definitive Edition verrà pubblicato su Nintendo Switch in Occidente nel corso della primavera. Pochi giorni fa si è mostrato in un primo trailer ricco di azione.