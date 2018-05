Hyrule Warriors Definitive Edition: Xenia, Zant, Midna e Toon Zelda nel nuovo trailer

Nintendo e Koei Tecmo continuano a presentarci i personaggi giocabili di Hyrule Warriors Definitive Edition tramite una serie di trailer. Il filmato pubblicato nella giornata di oggi è dedicato a Xenia, Zant, Midna, Twili Midna e Toon Zelda.

Il trailer ci permette di osservare in anteprima alcune delle devastanti combo a disposizione dei vari personaggi, con cui potremo sbaragliare i nostri innumerevoli avversari. Lasciandovi alla visone, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Hyrule Warriors Definitive Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 18 maggio, in formato fisico e digitale. Questa riedizione presenterà un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo pensato appositamente per i Joy-Con e includerà tutti i contenuti, le mappe e i personaggi extra pubblicati come DLC su Wii U.