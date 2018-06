Hyrule Warriors: Digital Foundry mette a confronto le versioni per Switch e Wii U

Hyrule Warriors Definitive Edition è disponibile per gli utenti Nintendo Switch dallo scorso 18 maggio: si tratta di una versione rimasterizzata per la console ibrida della Casa di Kyoto, uscita in origine per Wii U. I ragazzi di Digital Foundry hanno analizzato le due differenti edizioni, mettendone a confronto il comparto grafico.

Nella clip che potete visionare in alto, Digital Foundry analizza in particolar modo le migliorie tecniche apportate alla Definitive Edition di Hyrule Warriors. Dalla disamina emerge, soprattutto, che il frame rate della versione Switch del musou di Koei Tecmo è estremamente più stabile rispetto alla release originale per Wii U.

Nonostante la fluidità del comparto tecnico e visivo sia migliore se confrontata all'edizione precedente, Hyrule Warriors Definitive Edition fatica tuttavia a raggiungere i 60 fps stabili. Sembra, inoltre, che il titolo continui a soffrire di qualche piccolo problema di performance grafiche.

Per un'analisi molto più approfondita vi lasciamo al video di Digital Foundry. Voi avete acquistato la Definitive Edition di Hyrule Warriors?