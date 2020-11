Hyrule Warriors L'Era della Calamità in azione: in video le impressioni sul prequel di Breath of the Wild

Manca ormai una settimana circa al debutto di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, frutto della collaborazione tra Nintendo e Koei Tecmo ed atteso in esclusiva nel catalogo di Nintendo Switch.

Annunciato decisamente a sorpresa, il prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild punta a ricondurre i giocatori tra le lande di quell'amata Hyrule, ma per raccontare una vicenda che si colloca ben cento anni prima degli eventi del gioco Wii U e Nintendo Switch. Per l'occasione, la formula di gameplay si modifica tuttavia completamente, per abbracciare le logiche musou tipica di molte produzioni firmate da Koei Tecmo.



Per raccontarvi ogni dettaglio su questa nuova incarnazione dell'immaginario di The Legend of Zelda, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha trascorso alcune ore in compagnia di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità. Per presentarvi le sue impressioni, la Redazione di Everyeye ha confezionato un apposito video dedicato. Per scoprire tutti i dettagli sull'ultimo provato di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, vi lasciamo dunque alla visione del filmato. Come sempre, lo trovate direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.

Nel frattempo, in Giappone hanno fatto la propria comparsa i primi giudizi della critica sulla produzione, con la recensione di Famitsu di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità che ha assegnato al gioco una votazione decisamente lusinghiera.