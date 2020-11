Hyrule Warriors L'Era della Calamità, com'è nato? Idea del Director di Breath of the Wild

Come ormai noto, l'avventura vissuta in Hyrule Warriors: L'Era della Calamità consente ai giocatori di approfondire i fatti e gli avvenimenti che hanno coinvolto Hyrule nel periodo precedente a quanto narrato in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Per la precisione, la produzione Koei Tecmo si dipana un secolo prima rispetto alle vicissitudini attraversate da Link nell'ultimo capitolo dell'iconica saga Nintendo. Ma come è nata l'idea di dare forma a un'incarnazione action in stile musou dell'immaginario di The Legend of Zelda? L'idea, a quanto pare, è frutto di un'intuizione del Game Director Fujibayashi, responsabile dello sviluppo di Breath of the Wild. A raccontarlo è Eiji Aonuma, storico veterano Nintendo e Producer del gioco Wii U e Nintendo Switch pubblicato nel 2017.



Nel corso di un'intervista concessa di recente, Aonuma ha infatti rivelato alcuni dettagli sulla creazione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità. "È stato Fujibayashi-san, Director di Breath of the Wild, a sviluppare il concept all'inizio. - ha raccontato - Fujibayashi-san pesava che per narrare la storia non raccontata della Grande Calamità fosse possibile solamente tramite un sistema come quello di Warriors, in cui il giocatore è nelle condizioni di fronteggiare grandi armate. Quindi realizzò una proposta e me la presentò". Il suo entusiasmo per il progetto, conclude Aonuma, lo convinse a prendere contatto con Koei Tecmo per dare il via alla collaborazione.



In seguito alla pubblicazione di una prima Demo di L'Era della Calamità, il titolo è ora disponibile su Nintendo Switch. Per tutti i dettagli, sulle nostre pagine trovate la recensione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità redatta da Francesco "Cydonia" Cilurzo.