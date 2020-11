Hyrule Warriors l'Era della Calamità: come cucinare e consumare cibi

In maniera simile a quanto accadeva in Zelda Breath of the Wild, anche in questo prequel i protagonisti del gioco avranno la possibilità di cucinare un gran numero di piatti differenti, che potranno poi essere consumati per ottenere determinati effetti che impatteranno sul gameplay.

Nonostante le somiglianze con le meccaniche di Breath of the Wild, tuttavia, in Hyrule Warriors: l’Era della Calamità consumare i cibi che potranno essere cucinati non avrà un impatto sulla salute del personaggio, ma sarà comunque un’operazione di fondamentale importanza poiché vi permetterà di ottenere bonus alle statistiche dei protagonisti, utili soprattutto durante i combattimenti, così come accelerazioni al processo di accumulo di punti esperienza, per salire di livello più velocemente, e molto altro ancora.

Prima dell’inizio di ogni missione o sfida, selezionabili attraverso l’apposito menu di gioco, vi verrà chiesto se volete cucinare un piatto per migliorare gli attributi dei personaggi che avrete scelto per comporre il party che affronterà quella specifica missione. Selezionando l’opzione per cucinare, sullo schermo comparirà tutta la lista di ricette che avete sbloccato e di cui possedete gli ingredienti necessari. Dopo aver controllato tutte le ricette a vostra disposizione e i relativi effetti, vi basterà premere il tasto A per confermare la scelta e il tasto + per iniziare a cucinare: una volta terminato, potrete finalmente avviare la missione o la sfida selezionata con il bonus ottenuto dal cibo che avrete mangiato.

Gli ingredienti per le vostre ricette possono essere ottenuti sia acquistandoli attraverso il negozio, a cui potrete accedere selezionando la relativa schermata all’interno del menu dei Servizi, sia recuperandoli durante le missioni, sconfiggendo nemici, rompendo le casse di legno sparse per la mappa e aprendo i bauli dei tesori. Mano a mano che procederete all’interno dell’avventura, le missioni si faranno via via più complicate e i nemici diventeranno sempre più resistenti e potenti: di conseguenza, cercate di mettere sempre da parte una buona quantità di ingredienti per le vostre ricette, in modo tale da poterne sempre cucinare almeno una prima di ogni missione, aumentando così le vostre possibilità di sopravvivenza e, quindi, di vittoria. Un metodo alternativo per aumentare le vostre capacità offensive durante le missioni e i combattimenti con i nemici è invece tramite il potenziamento delle armi dei personaggi,

Se volete conoscere la nostra opinione sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Hyrule Warriors L'Era della Calamità.