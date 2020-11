Hyrule Warriors L'Era della Calamità: come potenziare le armi

In quanto appartenente al genere musou, in Hyrule Warriors L’Era della Calamità, prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, le armi rivestono un ruolo particolarmente importante all’interno delle meccaniche di gioco.

Ecco quindi che torna molto utile sapere come potenziarle, per aumentare il potenziale offensivo e migliorare la vostra capacità di sopravvivere durante le missioni e di affrontare i nemici in battaglia. Completando missioni ed incarichi otterrete nuove armi e pezzi di equipaggiamento, che potrete decidere se equipaggiare oppure scambiare per risorse o denaro.

Dopo il termine del primo capitolo del gioco, in particolare, sbloccherete la possibilità di accedere alla Gilda dei Fabbri di Hylian, tramite la quale otterrete la capacità di sacrificare armi ed equipaggiamento che non vi interessano, e che finirebbero solamente per occupare spazio prezioso all’interno del vostro inventario, per potenziare le armi e armature che, al contrario, utilizzate più spesso e trovate più utili e congeniali al vostro stile di gioco. Per effettuare questa operazione, aprite il menu Servizi e selezionate l’opzione Fondi Arma: attraverso la schermata che si aprirà potrete trovare la lista completa delle armi in vostro possesso, e dovrete scegliere quale potenziare. Successivamente, il gioco vi chiederà di selezionare fino ad un massimo di cinque armi che intendete invece utilizzare come materiale da potenziamento per l’arma da migliorare: ricordate però che potrete scegliere solamente armi che si trovano all’interno dell’inventario di quello specifico personaggio in quel momento, e non potrete attingere ai depositi degli altri protagonisti dell’avventura.

Dopo aver completato tutti i passaggi appena descritti, non vi resterà altro da fare se non premere il tasto + del joycon per rendere effettivo il potenziamento: durante il processo, sulla parte destra dello schermo potrete notare la quantità di esperienza che la vostra arma guadagnerà una volta potenziata. Una volta raggiunta una certa quantità di xp l'arma salirà di livello, aumentando le proprie statistiche e, talvolta, guadagnando abilità aggiuntive che influenzeranno ulteriormente le meccaniche di gioco durante l'avventura e gli scontri con i nemici.

