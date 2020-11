Hyrule Warriors L'Era della Calamità: come recuperare la salute

Il prequel di Zelda: Breath of the Wild, che segue le gesta di Link, Zelda e dei quattro Campioni nella loro lotta contro Ganon e l’invasione del suo esercito, lascia da parte le meccaniche da rpg open world per abbracciare la struttura tipica della serie Warriors, caratterizzata da combattimenti su larga scala.

A causa dell’enorme numero di nemici che nel corso dell’avventura principale vi ritroverete a dover affrontare, diventa fondamentale capire come è possibile curare la salute dei diversi personaggi che si possono controllare in Hyrule Warriors: l’Era della Calamità: dopo le prime missioni, che risultano essere piuttosto abbordabili, il gioco diventerà infatti progressivamente più complicato, e richiederà prontezza di riflessi sia nelle fasi di combattimento vere e proprie che nel momento in cui sarà necessario curarsi.

Per ripristinare, interamente o parzialmente, i vostri punti salute, dovrete consumare alcune mele, che potrete recuperare durante l’esplorazione del mondo di gioco: assicuratevi in questo senso di rompere tutte le casse di legno che troverete, poiché all’interno di queste si celano spesso molte mele; in alternativa, potrete recuperarle anche come parte del drop di alcuni nemici che sconfiggerete.

Per curare la salute del vostro personaggio, non dovrete fare altro che tenere premuto il tasto L del joycon, il quale rallenterà temporaneamente il tempo per darvi la possibilità di eseguire le azioni disponibili, e poi premere il tasto B. Sotto l’icona della mela che comparirà su schermo potrete notare una barra, che si ridurrà progressivamente mano a mano che consumerete le vostre cure, in modo da segnalarvi quante volte sarete ancora in grado di curarvi.

