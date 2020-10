Hyrule Warriors L'Era della Calamità: confermata la presenza di Re, Purah e Robbie

Nel corso delle ultime ore sono apparse online nuove immagini di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità estratte dalle pagine della rivista Nintendo Dream, grazie alla quale è stato possibile scoprire alcuni dei personaggi che saranno presenti nella nuova esclusiva Switch a tema Zelda.

In una delle pagine della rivista possiamo vedere infatti il Re di Hyrule, Robbie e Purah. Stando alle parole degli utenti Reddit che conoscono il giapponese e hanno letto ogni singola parola presente sulle scansioni, non è chiaro che questi personaggi saranno presenti esclusivamente in qualità di alleati o se potranno in qualche modo essere sbloccati ed utilizzati come gli altri personaggi. Tra le altre pagine ne troviamo anche alcune interamente dedicate a degli artwork che mostrano invece i personaggi che sappiamo con certezza potranno essere utilizzati: Impa, Daruk, Revali, Mipha, Master Kohga, Urbosa e Hestu.

Vi ricordiamo che Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, il prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild arriverà in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 novembre 2020. In attesa che nintendo sveli nuovi dettagli sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata al trailer di Hyrule Warriors L'Era della Calamità interamente dedicato agli Yiga.