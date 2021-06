Hyrule Warriors L'Era della Calamità: data d'uscita del Volume 1 del Pass Espansioni

Prima di mostrarci in azione The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il Nintendo Direct dell'E3 2021 ci ha portati nel mondo musou di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità per presentare i contenuti del Pass di Espansione.

Coloro che acquisteranno il Pass Espansione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità sul Nintendo eShop, riceveranno due volumi di contenuti aggiuntivi: il Volume 1, intitolato "Il battito ancestrale", uscirà il 18 giugno, mentre il Volume 2, "Il guardiano dei ricordi", entro la fine di novembre. Il primo dei due, in arrivo tra pochissimi giorni, offrirà tanti nuovi contenuti, tra cui storie per i personaggi, livelli, personaggi, abilità per i personaggi esistenti e sfide per l'antico laboratorio di corte, oltre a nuovi tipi di armi, nemici più pericolosi e altri personaggi giocabili, come il Guardiano veterano.

Il Pass di Espansione, ricordiamo, può essere acquistato su Nintendo eShop al prezzo di 19,99 euro. Oltre ai due succitati costumi, offre agli acquirenti anche il completo Ancestrale Sperimentale (elmo, armatura e gambali) e il pugnale Ancestrale Sperimentale per Link. I singoli pacchetti non possono essere acquistati singolarmente. Prima di lasciarvi alla visione del trailer di Battito Ancestrale, ricordiamo che tra le nostre pagine trovate la recensione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità.