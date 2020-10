Hyrule Warriors L'Era della Calamità: demo disponibile ora su Switch!

Nintendo ha reso disponibile una demo giocabile di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, spin-off della serie realizzato in collaborazione con Koei-Tecmo e Omega Force, in arrivo il 20 novembre su Nintendo Switch.

La storia è ambientata a Hyrule 100 anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nella demo i giocatori potranno provare l’azione frenetica e gli emozionanti filmati che mostrano gli eventi che hanno portato alla grande calamità. Durante il Nintendo Direct Mini Partner Showcase è stato annunciato che i giganteschi colossi sacri saranno giocabili. Gli straordinari poteri dei colossi aiuteranno sicuramente i giocatori a raggiungere la vittoria quando li useranno nei rispettivi livelli.



La versione dimostrativa è disponibile ora sul Nintendo eShop, i salvataggi della demo potranno essere importati nella versione completa non appena questa sarà disponibile. Una bella occasione per provare con mano il prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild realizzato sullo stile del primo Hyrule Warriors, uscito originariamente su Nintendo Switch e in seguito convertito su Nintendo 3DS e Switch.