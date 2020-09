Hyrule Warriors L'Era della Calamità: gameplay demo dal Tokyo Game Show!

Durante il Tokyo Game Show c'è stato modo di dare un ricco sguardo a un nuovo story trailer di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, ma non solo: il gioco si è anche mostrato in azione in una ricca Demo!

In particolare, un'interessante sessione di gameplay ha consentito di dare un primo sguardo alle atmosfere e alle meccaniche della produzione. In pieno stile Hyrule Warriors, il gioco presenta le dinamiche tipiche del genere musou, con orde di nemici pronte ad ostacolare l'avanzata del protagonista.

Nella sequenza di gameplay mostrata durante il Tokyo Game Show, il giocatore ha vestito i panni di Link, facendosi strada in una Hyrule invasa da pericolosi avversari. Protetto da una solida armatura e armato di scudo, spada e arco, l'eroe dell'iconica serie Nintendo ha decimato i propri avversari con dinamiche e spettacolari tecniche d'attacco. Link, tuttavia, non sembra essere destinato a compiere da solo il proprio viaggio! Trovate il video gameplay direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: cosa ve ne pare di questo primo assaggio di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità?



Il gioco firmato Koei Tecmo, vero e proprio prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, approderà in esclusiva su Nintendo Switch, con pubblicazione attesa per il prossimo 20 novembre.