Hyrule Warriors L'Era della Calamità: tutto sul gameplay del prequel di Zelda BOTW

Una volta assitito all'annuncio di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, ci reimmergiamo nelle atmosfere musou della nuova avventura firmata Koei Tecmo per approfondire la conoscenza degli aspetti principali del gameplay della nuova esclusiva Nintendo Switch.

Oltre alla conferma di una storia ambientata 100 anni prima degli eventi narrati in Zelda Breath of the Wild, Eiji Aonuma e gli autori di Koei Tecmo ribadiscono che il progetto non assumerà la forma di un "semplice" spin-off musou ma vanterà un impianto ludico e dei contenuti che lo renderanno molto più vicino alla serie di The Legend of Zelda.

Stando agli sviluppatori giapponesi, i combattimenti continueranno ad essere fortemente ispirato a Dynasty Warriors, ma parallelamente ad essi vedremo sorgere un ecosistema originale di attività che spazieranno dalla risoluzione di rompicapo basati sull'ambiente alla necessità di svolgere determinati incarichi secondari per sbloccare armi e abilità con cui potenziare i propri personaggi, tra cui figureranno naturalmente Link e Zelda.

Sempre nell'ottica di un "avvicinamento" all'epopea nintendiana creata da Shigeru Miyamoto e ormai prossima a compiere 35 anni, i ragazzi di Koei Tecmo promettono di integrare un sistema di creazione di oggetti attraverso la raccolta dei materiali sparsi per la mappa e la possibilità di utilizzare il potere della tavoletta Sheikah per fare incetta di oggetti ed equipaggiamenti rari nei negozi.

Hyrule Warriors L'Era della Calamità sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 20 novembre: nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare le immagini d'annuncio nella galleria che trovate in calce alla notizia.