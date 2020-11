Hyrule Warriors L'Era della Calamità, da Link a Zelda: i personaggi del prequel di Breath of the Wild!

Gli appassionati di action frenetici in stile musou rimasti affascinati dall'universo di gioco proposto da The Legend of Zelda: Breath of the Wild possono ora cimentarsi in questa nuova esclusiva Nintendo.

Dal 20 novembre, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è infatti disponibile per l'utenza Nintendo Switch. Nella produzione, la casa di Kyoto e Koei Tecmo hanno collaborato per dar vita ad un'avventura che potesse andare a costituire un prequel dell'ultimo, apprezzatissimo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Una sorpresa inaspettata, che pone i giocatori nei panni di un vasto cast di personaggi. Ma quali sono le caratteristiche di queste nuove declinazioni di Link, Zelda e compagni?

Per scoprire ogni dettaglio sul combat system di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che l'universo dell'ultima epopea di Link è destinato ad ampliarsi ulteriormente. La community legata alla Grande N resta infatti in attesa di apprendere notizie sul misterioso sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mostratosi per ora in un solo teaser trailer e ancora privo di data d'uscita.