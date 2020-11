Hyrule Warriors L'Era della Calamità: Nintendo ha pubblicato il nuovo trailer di lancio

A pochissimi giorni dal debutto di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità su Switch e contemporaneamente alla prime recensioni, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di lancio che introduce al nuovo gioco.

Il filmato arriva infatti direttamente dalla base del colosso nipponico ed è interamente dedicato al nuovo prequel del celebre The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è ambientato circa 100 anni prima rispetto agli eventi narrati nella perla per Nintendo Switch e narra le vicende accadute durante la prima grande catastrofe. Questa nuova avventura introduce le meccaniche musou all'interno dell'universo di Zelda e a differenza dei prodotti appartenenti allo stesso genere sembra riservare una maggiore attenzione alla componente narrativa, tanto da poter essere inserito all'interno del contesto canonico della serie.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la nostra recensione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo. In attesa dell'uscita prevista per il prossimo 20 novembre, potete dare uno sguardo al titolo grazie alla demo disponibile sull'eShop di Nintendo Switch.