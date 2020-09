Hyrule Warriors L'Era della Calamità: al via i pre-order, tutti i dettagli sui bonus

A poche ore dall'annuncio a sorpresa di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Nintendo ha dato il via ai pre-order del prequel in salsa musou di Zelda Breath of the Wild firmato da Keoi Tecmo che garantiscono alcuni bonus interessanti.

Ambientato 100 anni prima delle vicende narrate in Zelda Breath of the Wild, il nuovo Hyrule Warriors L'Era della Calamità permetterà ai giocatori di vivere gli eventi legati alla Grande Calamità e alla devastazione che ne è conseguita. Nintendo promette la presenza di scene drammatiche che vedranno come protagonista Zelda, i quattro Campioni e il Re di Hyrule alle prese con le malefatte di Ganon. Il gioco sarà fortemente ispirato al modello di Dynasty Warriors accompagnato però da un ecosistema di attività parallele che spazieranno dalla risoluzioni di puzzle al compimento di missioni secondarie con le quali potenziare i vari personaggi tra cui Zelda e Link.

Nintendo ha dato il via ai pre-ordini di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, al momento confermati solo per l'unica versione digitale annunciata direttamente dal Nintendo eShop (ma che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche per la versione fisica presso i principali rivenditori). I giocatori che prenoteranno il titolo di Koei Tecmo potranno accedere ad alcuni bonus tra cui l'accesso alla versione completa del gioco sin dalla mezzanotte del 20 novembre, 3.00 euro in punti d'oro e uno speciale mestolo "fortunato" da utilizzare come arma per Link. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hyrule Warriors L'Era della Calamità uscirà il 20 novembre in esclusiva per Nintendo Switch.