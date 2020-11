Hyrule Warriors L'Era della Calamità: il prequel di Breath of the Wild nel nuovo spot

A ormai meno di una settimana dal debutto di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, i team di Nintendo e Koei Tecmo propongono un nuovo sguardo alla produzione.

Direttamente dalla terra del Sol Levante giunge infatti un nuovo spot TV interamente dedicato al prequel dell'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, approdato sul mercato videoludico nel corso del 2017. Parte del catalogo di Wii U e Nintendo Switch, l'open world ambientato nell'universo di Hyrule si è rapidamente conquistato l'affetto del pubblico e l'apprezzamento della critica di settore, qualificandosi al contempo anche come un notevole successo commerciale in casa Nintendo.

Ora, l'universo narrativo legato alla produzione si appresta ad ampliarsi. Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è infatti ambientato ben un secolo prima rispetto agli eventi narrati in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Atteso per il prossimo 20 novembre in esclusiva su Nintendo Switch, il gioco si è di recente tornato a mostrare nello spot TV nipponico che potete visionare direttamente in apertura a questa news. La prima recensione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità ha espresso un'opinione positiva sulla produzione. In attesa del giudizio di Everyeye, sulle nostre pagine potete trovare il ricco provato di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità redatto da Antonello "Kirito" Bello.