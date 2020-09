Hyrule Warriors L'Era della Calamità: il prequel di Zelda BOTW arriva su Switch

Dopo aver svelato Super Mario 3D All-Stars, i vertici di Nintendo fanno un'altra sorpresa ai propri appassionati e, con un video che vede per protagonista Eiji Aonuma, presenta ufficialmente il progetto di Hyrule Wariors Age of Calamity, il nuovo action di Koei Tecmo ambientato nella dimensione di The Legend of Zelda.

Age of Calamity farà da prequel a Zelda Breath of the Wild e ci permetterà di assistere agli eventi che condurranno il regno di Hyrule alla distruzione causata dalla Grande Calamità.

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch il 20 novembre prossimo e darà modo agli appassionati di intraprendere delle epiche battaglie in stile musou, con un sistema di combattimento mutuato dall'iconica esperienza action della serie di Dynasty Warriors firmata Koei Tecmo.

In cima e in calce alla notizia trovate il video di annuncio e le primissime immagini, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto e della scelta di renderlo il prequel ufficiale di Breath of the Wild nonostante il suo sviluppo, pur essendo supervisionato dallo stesso Aonuma, sia stato affidato a una società esterna a Nintendo.