Hyrule Warriors L'era della Calamità: il prequel di Zelda Breath of the Wild sarà al TGS!

L'annuncio di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità e la conferma che si tratterà a tutti gli effetti di un prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno colto il pubblico di sorpresa.

Ebbene, per saperne di più non sarà necessario attendere molto tempo: i vertici di Koei Tecmo hanno infatti ufficialmente presentato la line-up di titoli che porteranno al Tokyo Game Show 2020. Tra questi ultimi, come avrete intuito, figura proprio anche Hyrule Warriors: L'Era della Calamità. Nello specifico, l'esclusiva Nintendo Switch sarà protagonista di un evento streaming dedicato.



L'appuntamento è fissato per la giornata di sabato 26 settembre, alle ore 22:00 del fuso orario giapponese, equivalenti in Italia alle ore 15:00. La diretta avrà una durata di ben 50 minuti, durante i quali sarà mostrato al pubblico il primo gameplay live di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità. Ulteriori informazioni, incluse presentazioni dei personaggi, saranno inoltre diffuse dal team di sviluppo. Tra le personalità presenti, figurano: Ruriko Aoki, Yosuke Hayashi (Producer), Masaki Furusawa (Producer) e Ryouta Matsushita (Director).



In attesa di poter scoprire qualcosa di più sulle caratteristiche del gioco in arrivo su Nintendo Switch, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità redatta dal nostro Michele Verardi.