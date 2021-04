Hyrule Warriors L'Era della Calamità a quota 3.7 milioni di copie distribuite

Koei-Tecmo ha annunciato che Hyrule Warriors L'Era della Calamità ha raggiunto quota 3.7 milioni di copie distribuite, dato che include sia le copie fisiche inviate ai rivenditori sia i download digitali dal Nintendo eShop.

Hyrule Warriors L'Era della Calamità è il musou più venduto di sempre avendo superato le vendite totali di Dynasty Warriors 4 (2003) capace di vendere 2.2 milioni di copie dal lancio. Lo spin-off di The Legend of Zelda aveva tagliato questo traguardo al 31 dicembre 2020, quando le vendite avevano raggiunto 3.5 milioni a livello globale.

Il publisher oltretutto fa notare come L'Era della Calamità abbia registrato vendite solide sin dal lancio e in continua crescita, con numeri ad oggi ancora molto positivi sebbene il gioco non sia più in Top 10 in numerosi paesi, in ogni caso Koei Tecmo ha ribadito come Hyrule Warriors L'Era della Calamità sia un gioco profittevole e di successo, avendo superato anche i risultati raggiunti con il precedente Hyrule Warriors uscito su Wii, 3DS e in seguito su Switch in versione Deluxe.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, il prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è disponibile solamente su Nintendo Switch in formato fisico e digitale.